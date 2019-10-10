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Эстония просит США усилить военное присутствие в республике

Эстония просит США усилить военное присутствие в республике
10:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:В МИД Эстонии считают хорошим решением увеличение численности войск США в Польше.

Глава МИД Эстонии призвал США расширить военное присутствие в республике

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поддержал увеличение численности войск США в Польше и призвал усилить американское военное присутствие и в республике.

"Мы убеждены, что защита Европы нуждается в участии Соединенных штатов Америки и потому высоко оцениваем решение США о размещении войск в Польше", - заявил он на встрече с советником американского президента по национальной безопасности Робертом О'Брайеном.

Как сообщили в четверг в пресс-службе МИД республики, "Рейнсалу призвал США к увеличению военного присутствия в Эстонии и подчеркнул, что развитие сотрудничества в области безопасности между США и Эстонией является вкладом в обеспечение стабильности в регионе".

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"Мы хотим углубить сотрудничество в области безопасности и обороны, что подтвердили и в принятом вчера на встрече с (госсекретарем США) Майком Помпео совместном заявлении, в котором подчеркнули приверженность в коллективной обороне НАТО и усилении вклада в трансатлантическую стабильность", - сказал министр.

Рейнсалу принял также участие в заседании "круглого стола" аналитического центра Атлантического совета, на котором шла речь об "Инициативе трех морей" - неформальной платформе сотрудничества 12 стран Центральной Европы.

Основным приоритетом работы инициативы является формирование инфраструктурного и экономического единства на оси "Север - Юг". В ряде СМИ высказывались мнения о том, что проект призван переориентировать энергетические рынки Восточной Европы, а затем и других стран, которые расположены между Адриатикой, Балтикой и Черным морем, с российского газа на сырье, в том числе, американских компаний.

 Участниками "Инициативы трех морей" являются 12 стран (Польша, Хорватия, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Румыния, Болгария и Австрия).

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США, Эстония, Урмас Рейнсалу, Военное присутствие.
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