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В Нидерландах не будут рассматривать вопрос о снятии санкций с РФ без выполнения Минских договоренностей

В Нидерландах не будут рассматривать вопрос о снятии санкций с РФ без выполнения Минских договоренностей
14:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Глава МИД Нидерландов заявляет, что его страна не позволит снять санкции с РФ без выполнения Минских соглашений.

Министр иностранных дел Королевства Нидерланды Стеф Блок подчеркивает, что его страна не позволит ослабить санкции Европейского Союза против Российской Федерации без надлежащей реализации Минских соглашений.

Об этом Блок сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко в Киеве.

"В течение пяти лет Украина сталкивается с совершенно необоснованным и неприемлемым нарушением границ со стороны Российской Федерации. Позвольте мне вас заверить, что Нидерланды остаются непоколебимыми в своей поддержке территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - заявил Блок.

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Он отметил, что сегодня посетил возле Михайловского собора Стену памяти павших за Украину, чтобы почтить жертв "ужасного конфликта" на Донбассе.

"Перечень имен на этой стене не должен в дальнейшем расти. Для того, чтобы этого достичь, необходимой будет определенная форма диалога как на политическом уровне, так и между людьми", - подчеркнул Блок.

Также он заявил, что диалог не означает, что надо поступаться ценностями. "Нидерланды не признают аннексию Крыма и не позволят ослабить санкции ЕС против Российской Федерации без реализации Минских соглашений", - подчеркнул Блок.

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Россия, Санкции, Нидерланды, Стеф Блок.
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