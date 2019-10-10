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Австрия: "друзья Путина" не войдут в коалицию

Австрия: "друзья Путина" не войдут в коалицию
17:24 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Себастьян Курц заявил, что уважает решение "Партии свободы" не принимать участие в Коалиции.

Себастьян Курц сузил свои варианты для формирования следующего правительства Австрии, заявив, что "уважает" решение националистической "Партии свободы" (FPÖ) отказаться от претензий на участие в коалиции.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Бывший канцлер, которому президент Александр ван дер Беллен поручил искать партнера в парламенте для нового правительства Австрии, продолжит переговоры с другими тремя партиями, которые сигнализировали о том, что они готовы вступить в коалицию, заявил Курц.

"Партия свободы" уже четко сказала, что результат выборов - это не мандат на власть", - заявил Курц. Он "останется на связи с другими лидерами партий и продолжит переговоры на следующей неделе".

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии прошли 29 сентября. Народная партия Курца победила с 37,5% голосов.

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Как известно, австрийская правая "Партия свободы" с декабря 2017 года была членом коалиционного правительства в Австрии. В декабре 2016 года партия подписала пятилетний контракт о сотрудничестве с путинской "Единой Россией". Члены партии неоднократно заявляли о необходимости отмены санкций против РФ, а также незаконно посещали аннексированный Россией Крым.

В мае этого года экс-лидер FPÖ Штрахе ушел в отставку с поста вице-канцлера из-за так называемого дела "Ибицы", которое закончилась также падением правительства Себастьяна Курца и объявлением досрочных выборов 29 сентября

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Европа, Австрия, Себастьян Курц.
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