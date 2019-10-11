Солдата бундесвера уволили со службы из-за отказа пожать руку женщине

Новости мира:Солдат бундесвера отказался пожать руку женщине, из-за чего был уволен со службы.

Высший административный суд федеральной земли Рейнланд-Пфальц в Кобленце, в котором солдат попытался оспорить свое увольнение, в четверг, 10 октября, расценил его поступок как признак "процесса радикализации на религиозной основе" и подтвердил законность увольнения. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сам солдат называл свои действия "отправлением религиозного культа", однако суд отказался внять его доводам.

"Указания истца на то, что его поведение в отношении женщин могло иметь другие мотивы, в свете его последовательного исповедования ислама стоит рассматривать как попытку выгородить себя".

Суд решил, что взгляды солдата противоречат основополагающему принципу равенства между мужчиной и женщиной. При этом суд опроверг утверждение истца о том, что причиной его увольнения стали предрассудки в отношении мусульман.

Суд также постановил, что поведение солдата свидетельствовало о недостатке уважения к сослуживицам, что ставило под угрозу сплоченность и боеспособность бундесвера. Заявка на подачу апелляции была отклонена.