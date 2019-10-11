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Ирландия и Британия заявляют о достижении договоренности касательно Brexit

Ирландия и Британия заявляют о достижении договоренности касательно Brexit
10:08 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:По словам Варадкара возможно прийти к соглашению, чтобы позволить Британии покинуть ЕС упорядоченным образом.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар после встречи с британским коллегой Борисом Джонсоном заявил, что соглашение о Brexit может быть заключено к концу октября, чтобы позволить Соединенному Королевству покинуть Европейский Союз упорядоченным образом. Об этом сообщает Reuters.

Британский премьер-министр встретился с Варадкаром в Чешире в четверг в последней попытке предотвратить выход из ЕС без соглашения или очередную отсрочку.

"Я думаю, что для нас возможно прийти к соглашению, чтобы позволить Британии покинуть ЕС упорядоченным образом и сделать это до конца октября", - сказал Варадкар ирландским журналистам.

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"Но есть много вещей, которые не находятся в сфере моего контроля", - добавил он.

Когда его спросили о том, кто пошел на уступки, чтобы выйти из тупика, Варадкар отметил: "Я не думаю, что это надо рассматривать в контексте того, кто делает уступки, или кто является победителями и побежденными, я не думаю, что это игра, в которую каждый из нас хочет играть".

Лидеры заявили, что они "видят путь к возможному соглашению" и главный переговорщик ЕС Мишель Барнье встретится со своим британским коллегой Стивом Баркли в Брюсселе в пятницу.

Фунт стерлингов подскочил на 1,5%, до $1,2387. Доходность британских 10-летних государственных облигаций зафиксировала наибольший однодневный рост почти за четыре года.

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Великобритания, Ирландия, Борис Джонсон, Соглашение, Brexit, Лео Варадкар.
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