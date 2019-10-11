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Brexit: граждане ЕС, проживающие в Британии, могут быть депортированы

Brexit: граждане ЕС, проживающие в Британии, могут быть депортированы
06:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Граждане ЕС должны подать заявления, чтобы остаться в Британии после Brexit.

Граждан стран ЕС, которые не оформят должным образом документы для пребывания в Великобритании, будут депортировать после Brexit.

Об этом пишет BBC.

"Великобритания будет депортировать граждан ЕС после Brexit, если они вовремя не подадут заявления на право остаться в стране", - заявил министр внутренних дел страны Брэндон Льюис.

Как отмечается, МВД сообщило, что 1,8 миллиона человек подали заявки на право остаться в стране по крайней мере до декабря 2020 года.

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В случае неурегулированного Brexit граждане ЕС, проживающие в Великобритании, должны подать заявления на продление пребывания в стране до конца 2020 года - или до конца июня 2021-го, если соглашения с ЕС будет достигнуто.

По оценкам миграционной службы, в Британии живут 3,3 миллиона иностранцев из ЕС, без учета граждан Ирландии, уже имеющих право на статус постоянного жителя.

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Как сообщалось, британский премьер Борис Джонсон собирается со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром обсудить проблему выхода из ситуации, сложившейся вокруг статуса границы между двумя странами.

Глава британского правительства намерен вывести страну из ЕС 31 октября этого года — даже если не удастся достичь соглашения.

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ЕС, Великобритания, Депортация, Brexit.
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