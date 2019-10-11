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Фунт подскочил до трехмесячного максимума после заявления Туска

Фунт подскочил до трехмесячного максимума после заявления Туска
14:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что соглашение по Brexit все еще может быть достигнуто.

Туск подчеркнул, что после встречи британского премьера Бориса Джонсона с премьером Ирландии Лео Варадкаром "оба впервые увидели путь к сделке (по Brexit -прим.ред)".

В то же время он отметил, что "нет гарантии успеха, и время практически вышло", так как Лондон до сих не представил "осуществимые, реалистичные предложения (по Brexit -прим.ред.), однако подчеркнул, что "нужно воспользоваться даже небольшим шансом".

На таких заявлениях курс фунта стерлингов подскочил на 1,05% в паре с долларом США, достигнув максимальной за последние три месяца отметки в $1,2568 за фунт. Британский фондовый индекс FTSE 100 растет на 0,23%.

Ирландия и Британия заявляют о достижении договоренности касательно Brexit

Джонсон и Варадкар накануне в совместном заявлении по итогам переговоров отметили, что продолжают верить в то, что соглашение - в интересах всех. "Они согласны с тем, что существует путь для (достижения -прим. ред.) возможного соглашения", - отмечалось в документе.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, премьер-министр Борис Джонсон должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее умрет "в сточной канаве", чем будет просить ЕС об этом.

Тупик вокруг Brexit: Лондон предлагает вариант "решения" проблемы

Предшественница Джонсона на посту премьера Тереза Мэй согласовала с ЕС соглашение, регламентирующее выход Великобритании из объединения. Однако британский парламент отказался ратифицировать документ. Джонсон считает те договоренности плохими и пытается добиться других, более выгодных для его страны условий.

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Великобритания, Европейский союз, Дональд Туск, Brexit.
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