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Нападение на синагогу в Германии: задержанный рассказал о мотивах

Нападение на синагогу в Германии: задержанный рассказал о мотивах
15:18 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:За держаный сознался в содеянном и признал крайне правый мотив.

Подозреваемый в нападении на синагогу в Германии признался в содеянном и признал крайне правый антисемитский мотив во время судебного слушания.

Об этом сообщает ВВС.

27-летний Штефан Баллье в пятницу несколько часов давал показания перед судьей федерального суда о нападении в городе Галле, в результате которого погибли два человека.

Его обвиняют в убийстве двух человек и покушении на убийство семи человек. Сейчас он содержится в следственном изоляторе.

Баллье 9 октября пытался попасть в синагогу, где еврейская община праздновала Йом-Кипур. Ему не удалось это сделать, поэтому он начал стрельбу на улице, застрелив 40-летнюю женщину.

Стрельбу в Галле признали терактом

Через некоторое время он открыл стрельбу по закусочной, где был застрелен мужчина в возрасте 20 лет.

Нападающий 35 минут транслировал свои действия онлайн с помощью видеокамеры, которая была закреплена на шлеме. Его действия квалифицированы как правоэкстремистский теракт.

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Германия, Нападение, Синагога, Галле, Штефан Баллье.
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