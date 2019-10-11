В Эстонию прибыло шесть минных тральщиков НАТО

Новости мира:В Таллинне шесть минных тральщиков НАТО проведут поиск бомб времен двух мировых войн.

Корабли Первой постоянной противоминной группы НАТО прибыли в Таллинн, с 14 октября в течение двух недель в водах Эстонии они проведут поиск и уничтожение мин времен двух мировых войн.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии, в составе морского отряда штабной корабль HDMS Thetis, корабли противоминной обороны FGS Weilheim и LVNS Talivaldis, минные тральщики HNOMS Rauma, HMS Cattistock и HNLMS Urk. В Таллине к ним присоединится еще один охотник за минами, корабль Narcis.

Флагманский корабль HDMS Thetis встал на якорь в порту Ванасадам, остальные корабли пришвартовались в Минной гавани базы ВМС.

Корабли пробудут на стоянке до 14 октября. Затем они в течение двух недель будут вести в территориальных водах Эстонии в течение двух недель поиск и уничтожение взрывчатых веществ времен Первой и Второй мировой войны.

Первая постоянная противоминная группа входит в состав частей быстрого реагирования ВМС НАТО.