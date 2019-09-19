Скачать
Четверг, 19.09.2019
Рада проголосовала за реформирование прокуратуры: основные положения закона
Рада проголосовала за реформирование прокуратуры: основные положения закона
Премьер рассказал, когда в Украине заработает рынок земли
Премьер рассказал, когда в Украине заработает рынок земли
Динамо - Мальме: когда и где смотреть матч Лиги Европы
Динамо - Мальме: когда и где смотреть матч Лиги Европы
СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы
СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы

Он вернулся: В порт Одессы прибыл десантный корабль НАТО (Фото)

Смотрите фото (3)
Он вернулся: В порт Одессы прибыл десантный корабль НАТО (Фото)
13:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dumskaya.net

Новости Украины:В пресс-службе ВМС ВСУ пока не комментируют цель захода и сроки пребывания в Одессе скоростного десантного корабля ВМФ США.

Американский транспортно-десантный корабль USNS Yuma зашел 19 сентября в Одесский морской порт. Об этом сообщили в администрации порта.

"Корабль USNS Yuma зашел в порт в 10 часов в сопровождении катера Морской охраны Госпогранслужбы. И был пришвартован возле причала 1-К", - отметили в администрации.

Это второй в этом году заход корабля в акваторию Черного моря. Первый состоялся 29 июня, когда команда Yuma доставила в Украину подразделение американских морских пехотинцев, которые приняли участие в международных учениях Sea Breeze-2019.

Одесский порт значительно увеличил объемы перевалки грузов

В пресс-службе ВМС ВСУ пока не комментируют цель захода и сроки пребывания в Одессе скоростного десантного корабля ВМФ США.

Корабль USNS Yuma - экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead с длиной корпуса 103 метра и шириной - 28,5 метра. Может взять на борт 300 морских пехотинцев и 550 тонн разного снаряжения, в том числе боевую технику и танки. Осадка около 4 метров, что позволяет действовать на мелководье.

 

Четыре дизельные двигатели суммарной мощностью 86 тысяч лошадиных сил способны разогнать корабль до 43 узлов (80 км/ч). Полное водоизмещение 2400 тонн. На борту корабля есть вертолетная площадка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

НАТО, ВМС ВСУ, Одесский порт, Десантный корабль, USNS Yuma.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 19 сентября - Михайлово чудо
02 Сегодня отмечают Михайлово Чудо: что категорически нельзя делать в этот праздник
03 Гороскоп на сегодня, 19 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Шахтер 0:3 Манчестер Сити: события матча
05 Чего добивался "подрывник" моста Метро в Киеве: есть ответ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Дожди и порывистый ветер&quot;: прогноз погоды на 19 сентября
"Дожди и порывистый ветер": прогноз погоды на 19 сентября
Главные события 18 сентября: захват моста в Киеве, убийство на АЗС, заседание Кабмина и разгром Шахтера
Главные события 18 сентября: захват моста в Киеве, убийство на АЗС, заседание Кабмина и разгром Шахтера
&quot;Страшилки об инопланетянах&quot;: Зеленский развеял мифы о рынке земли (Видео)
"Страшилки об инопланетянах": Зеленский развеял мифы о рынке земли (Видео)
Праздник Михайлово Чудо 2019: самые лучшие СМС поздравления и открытки
Праздник Михайлово Чудо 2019: самые лучшие СМС поздравления и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь