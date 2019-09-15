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Одесский порт значительно увеличил объемы перевалки грузов

Одесский порт значительно увеличил объемы перевалки грузов
10:43 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:В Одессе в этом вырос объем перевалки как импортных, так и экспортных грузов.

Одесский морской торговый порт в январе-августе нарастил перевалку по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 17% - до 16,2 млн т.

Об этом сообщили в пресс-службе порта.

В частности, объем переработанных импортных грузов за отчетный период возрос на 12,7% - до 3,257 млн тонн, экспортных на 19,2% - почти до 11,95 млн тонн, а внутренних грузов – в 3 раза - до 153,15 тыс. тонн. При этом перевалка транзитных грузов снизилась на 5,5% - до 841,7 тыс. тонн,

Как сообщалось, Одесский морской торговый порт в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2017 года сократил перевалку грузов на 10,1% – до 21,698 млн тонн.

Одесский морской торговый порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов в год.

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Напомним, в 2018 году первое подразделение припортового контроля в Украине, созданное в рамках Глобальной программы по контролю за контейнерами (Container Control Programme, CCP), начало работу в Одесском порту. 

Напомним, Украина хочет объединить водные пути от Черного до Балтийского моря.

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Все по теме:

Одесский порт, Черное море, Груз, Одесский морской торговый порт, Перевалка грузов.
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