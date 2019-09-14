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Соединить Черное и Балтийское море: Украина готовит амбициозный проект

Соединить Черное и Балтийское море: Украина готовит амбициозный проект
14:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Украина хочет объединить водные пути от Черного до Балтийского моря.

Украинская власть сейчас рассматривает возможность проекта по объединению водных путей от Черного до Балтийского моря.

Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук сказал в ходе ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе", которая проходит 12-14 сентября в Киеве.

"У нас также есть пару очень амбициозных инфраструктурных проектов, о которых мы уже начинаем говорить. Нам нужно попытаться совместить водным путем, например, Балтийское и Черное море. Это абсолютно реально. Есть сорок водных путей, о которых нужно договориться с Беларусью и с Польшей. Для этого нам надо выстраивать конструктивные отношения. И мы уже начали это делать", - сказал Гончарук.

По его словам, правительство готово выйти за те рамки, в которых страна находилась ранее, и попробовать посмотреть в сторону новых возможностей, которые позволяют Украине стать сильнее.

В то же время Гончарук призвал соотечественников снять "розовые очки".

"Нам как стране нужно отойти от романтических представлений о мире, о том, что кто-то будет в ущерб себе защищать наши границы, становиться на горло своим интересам. Нам нужно трезво смотреть на мир. Каждая страна будет прежде всего защищать свой бизнес, своих инвесторов, своих граждан, свои границы. Мы должны делать так же. И осознавая это должны строить свои планы", - подчеркнул глава правительства.

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Как сообщалось, XVI ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (YES) "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе" проходит в Киеве с 12 по 14 сентября.

На конференцию, организованную международным форумом YES в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, собрались более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран, которые обсуждают глобальные вызовы будущего, а также политическую ситуацию и ее значение для Европы и Украины.

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Черное море, ЄС, Инфраструктура, Балтийское море, Алексей Гончарук.
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