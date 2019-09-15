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США наращивают силы в Черном море: USNS Yuma уже в Босфоре

США наращивают силы в Черном море: USNS Yuma уже в Босфоре
08:58 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Третий раз за год в Черное море входит американский экспедиционный корабль USNS Yuma.

Через Босфорский пролив в Черное море направляется экспедиционный транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ресурс Bosphorus Observer.

Этот заход станет для корабля уже третьим за год. Какая цель у судна в Черном море - неизвестно.

USNS Yuma — высокоскоростное транспортное судно класса Spearhead. Корабли этого типа предназначены для переброски войск, грузов и военной техники. На вооружении судна находятся четыре крупнокалиберных пулемета M2.

Напомним, эсминец ВМС США USS Porter побывал в Черном море в шестой раз за 2019 год.

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В сообщении отмечается, что присутствие военных кораблей необходимо для укрепления безопасности в регионе.

Бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон выразжал обеспокоенность милитаризацией оккупированного Россией Крыма и осложненную этим ситуацией в Черном море.

Напомним, Украина хочет объединить водные пути от Черного до Балтийского моря.

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Черное море, ВМС США, Босфорский пролив, USNS Yuma.
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