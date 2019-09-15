США наращивают силы в Черном море: USNS Yuma уже в Босфоре

Через Босфорский пролив в Черное море направляется экспедиционный транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на ресурс Bosphorus Observer.
Этот заход станет для корабля уже третьим за год. Какая цель у судна в Черном море - неизвестно.
USNS Yuma — высокоскоростное транспортное судно класса Spearhead. Корабли этого типа предназначены для переброски войск, грузов и военной техники. На вооружении судна находятся четыре крупнокалиберных пулемета M2.
Напомним, эсминец ВМС США USS Porter побывал в Черном море в шестой раз за 2019 год.
Third time on the Bosphorus in 2019: @MSCSealift Spearhead class fast expedition transport ship USNS Yuma T-EPF-8 transited Bosphorus towards the Black Sea. @BenKendim1 video: https://t.co/Gd63p6VRGu pic.twitter.com/9Cr3j9OJMZ— Yörük Işık (@YorukIsik) 14 сентября 2019 г.
В сообщении отмечается, что присутствие военных кораблей необходимо для укрепления безопасности в регионе.
Бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон выразжал обеспокоенность милитаризацией оккупированного Россией Крыма и осложненную этим ситуацией в Черном море.
Напомним, Украина хочет объединить водные пути от Черного до Балтийского моря.