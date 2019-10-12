В Дании разработали пивные бутылки из древесного волокна

Новости мира:В Дании представили пивные бутылки изготовленные из древесного волокна.

В пятницу, 11 октября, датская пивная компания Carlsberg представила бутылки из древесного волокна, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды.

Об этом сообщает The Associated Press.

Компания показала два новых прототипа бутылок, пригодные для вторичной переработки. Бутылки имеют внутренний барьер, который создан с помощью полимеров и удерживает пиво.

Более того, Carlsberg обещает продолжать работать над разработкой бутылки без использования полимеров. Прототипы является частью кампании бренда по снижению выбросов углекислого газа на своих пивоваренных заводах и снижению на 30% углеродного следа во всей технологической цепи.

Также в Carlsberg заявили, что объединят усилия с Coca-Cola, шведской водочной компанией Absolut и косметической группой l'Oreal для создания бумажных бутылок.