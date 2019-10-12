СМИ: Джонсон хочет обратиться к парламенту с просьбой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе обратится к парламенту страны с просьбой поддержать любое соглашение по Brexit в течение 24 часов после саммита ЕС или потребовать очередной отсрочки.
Об этом сообщает The Times.
"Борис Джонсон призовет членов парламента поддержать любую сделку, которую он заключит с Брюсселем, в течение 24 часов после саммита ЕС, который состоится на следующей неделе", - говорится в сообщении.
Согласно данным издания, Джонсон проведет голосование по сделке в так называемую "супер-субботу", 18 октября, сразу после предстоящего саммита в Брюсселе. Как отмечает The Times, британский парламент не заседал по субботам уже почти 40 лет.
Премьер намерен просить парламентариев поддержать любое его соглашение по Brexit либо потребовать очередной отсрочки.