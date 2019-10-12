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СМИ: Джонсон хочет обратиться к парламенту с просьбой

СМИ: Джонсон хочет обратиться к парламенту с просьбой
13:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Борис Джонсон попросит парламент поддержать любое соглашение с ЕС.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе обратится к парламенту страны с просьбой поддержать любое соглашение по Brexit в течение 24 часов после саммита ЕС или потребовать очередной отсрочки.

Об этом сообщает The Times.

"Борис Джонсон призовет членов парламента поддержать любую сделку, которую он заключит с Брюсселем, в течение 24 часов после саммита ЕС, который состоится на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Согласно данным издания, Джонсон проведет голосование по сделке в так называемую "супер-субботу", 18 октября, сразу после предстоящего саммита в Брюсселе. Как отмечает The Times, британский парламент не заседал по субботам уже почти 40 лет.

ЕС и Великобритания договорились о новом этапе переговоров о Brexit

Премьер намерен просить парламентариев поддержать любое его соглашение по Brexit либо потребовать очередной отсрочки.

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ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Brexit.
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