СМИ: Джонсон хочет обратиться к парламенту с просьбой

Новости мира:Борис Джонсон попросит парламент поддержать любое соглашение с ЕС.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе обратится к парламенту страны с просьбой поддержать любое соглашение по Brexit в течение 24 часов после саммита ЕС или потребовать очередной отсрочки.

Об этом сообщает The Times.

"Борис Джонсон призовет членов парламента поддержать любую сделку, которую он заключит с Брюсселем, в течение 24 часов после саммита ЕС, который состоится на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Согласно данным издания, Джонсон проведет голосование по сделке в так называемую "супер-субботу", 18 октября, сразу после предстоящего саммита в Брюсселе. Как отмечает The Times, британский парламент не заседал по субботам уже почти 40 лет.

Премьер намерен просить парламентариев поддержать любое его соглашение по Brexit либо потребовать очередной отсрочки.