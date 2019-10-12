В Бельгии открыли памятник украинской княгине

Новости мира:Торжественная церемония открытия скульптуры Анны Ярославны, киевской княгини и королеве Франции, состоялся в субботу в старинном бельгийском городе Арлон.

Церемония состоялась в рамках проекту "Путь Королевы", который воспроизводит путь, которым будущая королева Франции преодолевала расстояние от Киева до Парижа.

"Открытие скульптуры киевской княгини является символом исторических связей, которые объединяют всю Европу и Украину. Это событие стало возможным благодаря энергии и энтузиазма мэрии Киева и усилиям посольства Украины в Королевстве Бельгия. То теперь мы надеемся, что больше Украинской будут приезжать в наш прекрасный город", - отметил во время открытия памятника бургомистр города Арлон Винсен Магнюс.

Во время выступления на церемонии посол Украины в Бельгии Николай Точицкий отметил, что историческая фигура Анна Ярославны олицетворяет глубокие исторические связи, которые существуют между Украиной и остальной Европой. Поэтому для Украины европейская интеграция является естественным процессом, который означает возвращение к собственным истокам.

Автор скульптуры Константин Скритуцкий рассказал корреспонденту Укринформа, что образ Анна Ярославны рождался в воображении благодаря многочисленным историческим памятникам и упоминаниям. Киевская княгиня и будущая королева Франции предстает в образе маленькой девочки, которая когда-то ходила по улицам древнего Киева и мечтала о будущем.

В мероприятии приняли участие представители городской общины Арлона, украинские дипломаты и представители мэрии Киева.