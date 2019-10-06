Бельгия и Нидерланды массово отзывают мясную продукцию из-за листерии

Новости мира:В Нидерландах разгорелся скандал из-за мяса, в котором обнаружили листерию.

Три человека умерли после употребления мяса. СМИ также сообщают о женщине, которая родила мертвого ребенка. Об этом сообщает RMF24.

В Бельгии массово отзывают продукцию нидерландской мясоперерабатывающей компании с Алсмера. Речь идет преимущественно о жаренной говядине, нарезанной ломтиками. Для сравнения - в Нидерландах - отзывают уже 130 различных видов продукции. Список включает куриное филе, колбасу и бекон.

Большинство продуктов имеют срок годности, который длится до середины октября.

Продукция мясоперерабатывающей компании с Алсмера также продается в Германии. Нельзя исключить, что отравления бактериальным листериозом стало причиной смерти двух человек.

Скандал разгорелся еще больше, потому что бельгийское агентство по безопасности пищевых продуктов AFSCA утверждает, что нидерландские коллеги не сообщили ему об опасности.

Листерия - бактерия, которая обычно вызывает легкую болезнь у здоровых людей, но может быть фатальной для лиц с ослабленной иммунной системой. Симптомами листериоза заражения является жар, боли в мышцах, рвота или диарея, головокружение и слабость.

Испания в августе обнародовала международные оповещения по охране здоровья на фоне распространения листерии и нескольких смертей.