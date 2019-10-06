В NASA определились с датой запуска "космического заправщика"

Новости науки:В космос запустят первый заправочный аппарат.

Компания Northrop Grumman и НАСА 9 октября отправят в космос аппарат для обслуживания спутников. Он сможет в разы продлить срок их службы, заправлять и давать им необходимую тягу. Так исследователи хотят избавиться от космического мусора.

Срок службы спутников часто ограничен количеством топлива, которое они используют для того, чтобы остаться на назначенной орбите или перехода на новую орбиту с помощью солнечных батарей, но их эффективность также может уменьшиться. НАСА хочет увеличить время нахождения аппаратов в космосе с помощью военно-промышленной компании Northrop Grumman.

Для этого Northrop Grumman и НАСА 9 октября отправят в космос аппарат Mission Extension Vehicle (MEV-1). MEV-1 через три месяца вступит в стыковку со спутником Intelsat и на несколько лет продлит время его работы. После этого аппарат будет помогать другим спутникам — для этого у него есть десятилетний запас топлива.

В будущем НАСА планирует расширить эту программу. При этом агентство самостоятельно работает над технологией обслуживания — например, заправкой спутников на низкой околоземной орбите.

Заправка таких транспортных средств топливом может иметь жизненно важное значение в будущем. Они позволят сократить потребность в замене спутников, а ученые смогут проводить более долгосрочные исследования.