NASA проведет первую женскую космическую прогулку

Новости науки:NASA проведет космическую прогулку при участии двух женщин.

NASA готовится к марафону космических прогулок, и одна из них может стать первой в истории космической прогулкой, которая полностью проводится женщинами.

Об этом сообщает Space.com

«Две женщины, которые сейчас находятся на Международной космической станции, астронавты NASA Кристина Кох и Джессика Мейр, планируют вместе совершить прогулку в открытом космосе 21 октября. Это будет четвертая в серии из 10 подобных космических прогулок, которые должны состояться в течение следующих трех месяцев, и это будет первый исключительно женский выход в открытый космос», - говорится в сообщении.

Следует отметить, что, хотя космонавты и космонавтки выполнили свыше 200 космических выходов для строительства и обслуживания Международной космической станции, только 15 женщин когда-либо были на космодроме, и они всегда сопровождали мужчин. NASA изначально планировала провести первую космическую прогулку среди женщин в марте, но этот план не удался из-за отсутствия надлежащим образом подогнанных скафандров.

Как известно, первый выход в космос из анонсированной серии пройдет в воскресенье 6 октября, когда астронавт Дрю Морган и Кристина Кох будут работать вместе над установкой новых батарей на отрезке P6. Этот процесс можно будет смотреть в прямом эфире на Space.com.