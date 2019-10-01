NASA планирует создать на Луне систему хранения кислорода

Новости науки:NASA заключило с компанией владельца Amazon Джеффа Безоса Blue Origin контракт на разработку технологий хранения кислорода и водорода на Луне.

Эта система впоследствии будет использоваться для создания колонии и заправки лунного модуля Blue Moon. Об этом говорится в сообщении NASA.

NASA вложила в разработку $10 млн в Blue Origin через свою программу по созданию космических технологий будущего Tipping Point. В рамках этой программы Blue Origin должна создать прототип системы сжижения и хранения кислорода и водорода, которую можно использовать в космическом пространстве.

При этом на создание похожей системы получила $4 млн еще одна компания — Infinity Fuel Cell and Hydrogen Inc.

Водородное топливо, которое планируют делать из сжиженных элементов, можно получать изо льда на поверхности Луны. При этом на сегодняшний день нет рабочих прототипов подобной системы.

Кроме того, согласно предыдущему контакту, Blue Origin должна разработать навигационную систему для точной посадки на Луну. Компания также создаст новую энергетическую систему, которая сможет поддерживать работу корабля во время лунных ночей — двухнедельных периодов, когда температура на спутнике Земли опускается до –173 °С.