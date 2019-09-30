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В NASA предложили землянам отправить свои имена на Марс (Видео)

В NASA предложили землянам отправить свои имена на Марс (Видео)
12:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:pixabay.com

Новости науки:Аэрокосмическое агентство NASA предлагает всем желающим отправить свое имя на Марс.

"Запишите свое имя на микрочип, который отправится (на Красную планету - ред.) на нашем марсоходе Марс-2020", - предлагают в NASA.

Чтобы отправить свое имя на Марс, необходимо заполнить форму на сайте NASA.

Миссию запустят летом 2020 года, однако зарегистрировать свое имя можно только до 23:59 30 сентября по североамериканскому восточному времени. 

По последним данным, свое имя на Марс захотели отправить уже более 10 млн 300 тыс. человек. Больше всего желающих в Турции (2,5 млн), Индии (1,69 млн) и США (1,37 млн). Также в записи приняли участие более 61 тыс. украинцев.

"Противный грибок": откуда берется плесень

Напомним, что времена, когда освоением космоса занимались всего два государства на Земле давно закончились. Сегодня в космическую гонку вступили такие страны как Израиль и Индия. А Китай, который иногда называют третьей в мире космической сверхдержавой после США и России, добился изумительных результатов. Так, после трех лет сложного строительства КНР приглашает астрономов со всего мира проводить исследования с помощью нового радиотелескопа диаметром 500 метров под названием "Сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой" (FAST). Теперь китайская астрономическая обсерватория является крупнейшей в мире.

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НАСА, Земля, Луна, Марс, Наука, Звезды, Месяц, Сонце.
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