В NASA предложили землянам отправить свои имена на Марс (Видео)

Новости науки:Аэрокосмическое агентство NASA предлагает всем желающим отправить свое имя на Марс.

"Запишите свое имя на микрочип, который отправится (на Красную планету - ред.) на нашем марсоходе Марс-2020", - предлагают в NASA.

Чтобы отправить свое имя на Марс, необходимо заполнить форму на сайте NASA.

Миссию запустят летом 2020 года, однако зарегистрировать свое имя можно только до 23:59 30 сентября по североамериканскому восточному времени.

We're taking names. And sending them to Mars. Submit your name to be etched onto a microchip that will ride on our #Mars2020 rover! The mission launches next summer, but get your boarding pass TODAY: https://t.co/mX7bZ5Ev6g. You have until 11:59pm ET on Sept. 30 to sign up. pic.twitter.com/0Fo7er2g5e — NASA (@NASA) September 28, 2019

По последним данным, свое имя на Марс захотели отправить уже более 10 млн 300 тыс. человек. Больше всего желающих в Турции (2,5 млн), Индии (1,69 млн) и США (1,37 млн). Также в записи приняли участие более 61 тыс. украинцев.

Напомним, что времена, когда освоением космоса занимались всего два государства на Земле давно закончились. Сегодня в космическую гонку вступили такие страны как Израиль и Индия. А Китай, который иногда называют третьей в мире космической сверхдержавой после США и России, добился изумительных результатов. Так, после трех лет сложного строительства КНР приглашает астрономов со всего мира проводить исследования с помощью нового радиотелескопа диаметром 500 метров под названием "Сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой" (FAST). Теперь китайская астрономическая обсерватория является крупнейшей в мире.