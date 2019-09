В NASA предложили землянам отправить свои имена на Марс (Видео)

"Запишите свое имя на микрочип, который отправится (на Красную планету - ред.) на нашем марсоходе Марс-2020", - предлагают в NASA.

Чтобы отправить свое имя на Марс, необходимо заполнить форму на сайте NASA.

Миссию запустят летом 2020 года, однако зарегистрировать свое имя можно только до 23:59 30 сентября по североамериканскому восточному времени.

We're taking names. And sending them to Mars.

Submit your name to be etched onto a microchip that will ride on our #Mars2020 rover! The mission launches next summer, but get your boarding pass TODAY: https://t.co/mX7bZ5Ev6g. You have until 11:59pm ET on Sept. 30 to sign up. pic.twitter.com/0Fo7er2g5e

— NASA (@NASA) September 28, 2019