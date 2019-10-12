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Суббота, 12.10.2019
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В Испании парашютист застрял на столбе (Видео)

В Испании парашютист застрял на столбе (Видео)
16:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Один из парашютистов, открывавших военный парад в Мадриде по случаю Национального дня Испании, зацепился за фонарный столб при приземлении.

Один из парашютистов, открывавших военный парад в Мадриде по случаю Национального дня Испании, зацепился за фонарный столб при приземлении. На торжестве, состоявшемся в субботу в центре столицы, присутствовал король Филипп VI, который также является главнокомандующим ВС страны, передает El Pais.

После того как прозвучал гимн Испании, старт празднику дал прыжок двух парашютистов. Один из военных, к ногам которого был прикреплен большой флаг королевства, при приземлении зацепился за фонарный столб и повис на нем. Спустя несколько минут ему удалось спуститься. В результате, как сообщили в правительстве страны, парашютист не пострадал.

Монарх прибыл на торжества в сопровождении своей супруги Летисии, наследницы испанского престола принцессы Астурийской Леонор и инфанты Софии. С трибун за парадом также наблюдали члены правительства Испании, главы обеих палат парламента, лидеры различных партий и руководители большинства автономных сообществ. Глава кабмина Каталонии Ким Торра проигнорировал торжество.

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Празднование началось в 11:00 по местному времени (12:00 по киевскому времени). В параде приняли участие около 3,5 тысяч военнослужащих разных родов войск и более 100 транспортных средств. В шествии также участвовали представители национальной полиции, гражданской гвардии и службы спасения и безопасности на море.

В воздушном параде были задействованы 76 единиц авиатехники, в том числе истребители, транспортные самолеты и вертолеты, которые пролетели над проспектом Кастельяна в Мадриде. В рамках праздника пилотажная группа испанских ВВС окрасила небо над столицей в цвета государственного флага пиренейского королевства.

Праздник призван увековечить роль государства в открытии Америки. Официальной датой этого события считается 12 октября 1492 года, когда мореплаватель Христофор Колумб во главе испанской экспедиции в поиске кратчайшего морского пути в Индию достиг острова Сан-Сальвадор. Это эпохальное событие отмечается в королевстве как национальный праздник с 1958 года.

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Испания, Мадрид, Парашютист, Празник.
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