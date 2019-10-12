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НАТО озвучило выводы по Афганистану: чего ожидать в регионе
22:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:ПА НАТО опубликовала резолюцию, принятую по Афганистану, в которой содержится призыв к созданию специальных военных сил.

По результатам второго для Парламентской Ассамблеи НАТО законодатели призвали к созданию в Афганистане самостоятельных и профессиональных вооруженных сил, а также поддержанию мира и стабильности в стране путем дальнейшего выделения войск и оборудования.

Об этом говорится в пресс-релизе ПА НАТО по Афганистану.

"Законодатели призывают НАТО и ее партнеров создать дееспособные, самостоятельные и профессиональные военные силы, работающие над созданием условий для прочного мира и стабильности в Афганистане", - говорится в проекте резолюции, которая должна быть принята в понедельник.

В резолюции законодатели также подчеркнули необходимость продолжать выделять Афганистану войска и оборудование "до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение, которое обеспечит необходимый противовес продолжающимся усилиям повстанческих группировок, направленных на подрыв потенциального мирного урегулирования".

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Политики также призывали поддержать "инклюзивные внутриафганские мирные переговоры и помочь в поддержании заключенного мирного соглашения путем предоставления долгосрочной финансовой и технической помощи для решения основных постконфликтных проблем, таких как реинтеграция бывших боевиков движения Талибан в общество, содействие экономическому росту, а также развитие афганской национальной полиции».

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Афганистан, НАТО, Войска, ПА НАТО, Мирные переговоры.
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