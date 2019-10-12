НАТО озвучило выводы по Афганистану: чего ожидать в регионе

Новости мира:ПА НАТО опубликовала резолюцию, принятую по Афганистану, в которой содержится призыв к созданию специальных военных сил.

По результатам второго для Парламентской Ассамблеи НАТО законодатели призвали к созданию в Афганистане самостоятельных и профессиональных вооруженных сил, а также поддержанию мира и стабильности в стране путем дальнейшего выделения войск и оборудования.

Об этом говорится в пресс-релизе ПА НАТО по Афганистану.

"Законодатели призывают НАТО и ее партнеров создать дееспособные, самостоятельные и профессиональные военные силы, работающие над созданием условий для прочного мира и стабильности в Афганистане", - говорится в проекте резолюции, которая должна быть принята в понедельник.

В резолюции законодатели также подчеркнули необходимость продолжать выделять Афганистану войска и оборудование "до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение, которое обеспечит необходимый противовес продолжающимся усилиям повстанческих группировок, направленных на подрыв потенциального мирного урегулирования".

Политики также призывали поддержать "инклюзивные внутриафганские мирные переговоры и помочь в поддержании заключенного мирного соглашения путем предоставления долгосрочной финансовой и технической помощи для решения основных постконфликтных проблем, таких как реинтеграция бывших боевиков движения Талибан в общество, содействие экономическому росту, а также развитие афганской национальной полиции».