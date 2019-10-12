В НАТО ставят целью сосредоточиться на санкциях для "элит"

Для большей эффективности санкции должны сосредоточиться на элите, которая ответственна за нежелательные политические действия.
Об этом заявил депутат норвежской консервативной Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде, сообщает в Twitter ПА НАТО.
"Разработчики политики санкций должны стремиться минимизировать их (санкций - ред.) гуманитарное воздействие на население в целом", - сказал докладчик.
По мнению Тибринг-Гедде наилучшим способом обложения санкциями является сосредоточение их "на элитах, ответственных за нежелательную политику".
.@ChristianTG_FRP discussed the role of #sanctions in policymaking and the conditions under which these tools can be effective on the occasion of the 65th #NATOPALondon Annual Session pic.twitter.com/vamdlTdDRv
— NATO Parliamentary Assembly (@natopapress) 12 октября 2019 г.
Как известно, в Лондоне с 11 октября проходит ежегодное собрание Парламентской Ассамблеи НАТО. Главными повестками собрания определены развитие событий в Украине и вокруг нее, а также ситуация в Иране и Афганистане.
Пребывающий в Лондоне глава государства в 2014-2019 годах Петр Порошенко на заседаниях ПА НАТО рассказал о 7 шагах для избежания ловушки Кремля.