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В НАТО ставят целью сосредоточиться на санкциях для "элит"

В НАТО ставят целью сосредоточиться на санкциях для "элит"
21:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В ПА НАТО определили ответственных за политические действия, кого будут касаться санкции.

Для большей эффективности санкции должны сосредоточиться на элите, которая ответственна за нежелательные политические действия.

Об этом заявил депутат норвежской консервативной Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде, сообщает в Twitter ПА НАТО.

"Разработчики политики санкций должны стремиться минимизировать их (санкций - ред.) гуманитарное воздействие на население в целом", - сказал докладчик.

По мнению Тибринг-Гедде наилучшим способом обложения санкциями является сосредоточение их "на элитах, ответственных за нежелательную политику".

Назначены главы делегаций Украины в ПА НАТО и ПА ОБСЕ

Как известно, в Лондоне с 11 октября проходит ежегодное собрание Парламентской Ассамблеи НАТО. Главными повестками собрания определены развитие событий в Украине и вокруг нее, а также ситуация в Иране и Афганистане.

Пребывающий в Лондоне глава государства в 2014-2019 годах Петр Порошенко на заседаниях ПА НАТО рассказал о 7 шагах для избежания ловушки Кремля. 

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НАТО, Санкции, Лондон, ПА НАТО.
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