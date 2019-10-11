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В НАТО объявили повестку дня собрания: обсудят Украину, Иран и Афганистан

В НАТО объявили повестку дня собрания: обсудят Украину, Иран и Афганистан
22:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Вопрос Украины будет одним из важнейших на собрании Парламентской Ассамблеи НАТО.

Развитие событий в Украине и вокруг нее, а также ситуация в Иране и Афганистане определены как главные темы повестки дня ежегодного собрания Парламентской Ассамблеи НАТО, которая началась в пятницу в Лондоне.

Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Парламентской Ассамблеи НАТО.

"Парламентарии примут ряд докладов и резолюций по ключевым вопросам безопасности, начиная от развития вокруг Украины за прошедшие пять лет после проевропейского Майдана, до контроля на границах, политики санкций и климатических изменений. В течение четырех дней в Вестминстере они также рассмотрят пути реагирования на решение России разрушить Договор о ракетах малой и средней дальности, который был одной из основ европейской безопасности, - и как продвигаться далее в контроле над вооружением в эру пост-ДРМСД", - говорится в сообщении.

Отдельная сессия Парламентской Ассамблеи НАТО, которая состоится в воскресенье 13 октября, будет посвящена ситуации в Украине.

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"Движение Украины к установлению мира на фоне продолжения нарушений режима прекращения огня со стороны России и ее представителей будут рассмотрены «под микроскопом», по мере того, как юристы обсудят пути, каким образом усилить давление на Москву с требованием остановить агрессию, оставляя в то же время открытые двери для диалога. Также будут рассмотрены отношения с новой властью Украины", - сообщает сайт ПА НАТО.

Как ожидается, в понедельник, 14 октября, в форме ПА НАТО в Лондоне с ключевой речью выступит Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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"По мере того, как НАТО отмечает свою 70-ю годовщину, эта сессия покажет ключевые моменты работы этой жизненно важной институции, которая остается краеугольным камнем нашей безопасности", - отметила по этому поводу Президент Парламентской ассамблеи НАТО Мэделин Мун.

Напомним, нардепы от "Слуги народа" Потураев и Чернев возглавили делегации в ПА ОБСЕ и ПА НАТО.

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Украина, Афганистан, НАТО, Иран, ПА НАТО.
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