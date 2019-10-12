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Порошенко в ПА НАТО назвал 7 шагов, как не уступить России

Порошенко в ПА НАТО назвал 7 шагов, как не уступить России
16:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Глава государства в 2014-2019 годах Петр Порошенко на заседаниях ПА НАТО рассказал о 7 шагах для избежания ловушки Кремля.

Пятый президент Украины, председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко принял участие в заседаниях Политического комитета и Комитета по вопросам безопасности и обороны Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне.

Как сообщает в субботу сайт "Евросолидарности", Порошенко поблагодарил за надежную поддержку Украины со стороны союзников Североатлантического альянса в вопросе противодействия продолжающейся агрессии Кремля против Украины.

Лидер "Европейской Солидарности" указал на приоритетность семи шагов, необходимых для избежания ловушки Кремля для Украины на Донбассе.

"Формула Штайнмайера" в ее согласованном виде является чрезвычайно опасной, если ее рассматривать в отрыве от "дорожной карты" выполнения Минских договоренностей. Ее определяющими элементами, среди прочего, должны быть вывод российских военных, техники и оружия, разоружением незаконных военизированных формирований, переход украинско-российского участка границы под контроль Украины", - подчеркнул Порошенко.

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Он вновь отметил, что сегодня Украина де-факто защищает восточную границу Североатлантического альянса.

Порошенко также призвал начать предметную дискуссию на уровне союзников относительно перспектив предоставления Украине Плана действий относительно членства в Альянсе в свете саммита НАТО в Лондоне в декабре 2019 года.

Лидер "Евросолидарности" отметил, что его партия будет и впредь надежно стоять на страже эффективного воплощения курса евроатлантической интеграции государства, приоритетность которого является требованием Конституции Украины.

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Члены комитетов отметили значительный вклад пятого президента Порошенко в процессе реформирования Украины и интеграции страны с Европейским Союзом и НАТО, сообщает сайт Евросолидарности.

Напомним, Петр Порошенко 12-14 октября совершит визит в Лондон для участия в ПА НАТО.

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НАТО, Петр Порошенко, ПА НАТО, Евросолидарность.
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