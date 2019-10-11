Скачать
Пятница, 11.10.2019
"Украинский скандал" в США: Готов ли свидетельствовать Зеленский?
"Украинский скандал" в США: Готов ли свидетельствовать Зеленский?
Россия вернет захваченные украинские судна: Пристайко рассказал, когда это произойдет
Пристайко: Россия вернет захваченные украинские судна
Молодежная сборная Украины по футболу уступила сверстникам из Румынии
Молодежная сборная Украины по футболу уступила сверстникам из Румынии
"Танцы со звездами 2019": легенда паркета Григорий Чапкис вернется в проект
"Танцы со звездами 2019": легенда паркета Григорий Чапкис вернется в проект

Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского: задал неудобные вопросы

Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского: задал неудобные вопросы
02:16 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Порошенко задал вопросы Зеленскому о его предвыборной программе.

Предыдущий президент Украины Петр Порошенко спрашивает у преемника Владимира Зеленского, где зарплаты по 4 тысячи долларов.

Соответствующий вопрос-видеокомментарий Порошенко относительно пресс-марафона Зеленского разместил на своей странице в Facebook пресс-секретарь экс-президента Святослав Цеголко.

"Обещание, что пришел конец эпохи бедности, и у нас учителя будут получать 4000 долларов, мы это не увидели. Даже в проекте бюджета на следующий год. Обещание, что решительно будут снижены тарифы. А вместо этого мы пришли к покупке электроэнергии в Российской Федерации", - сказал Порошенко.

Зеленский о президентстве: Это не было моей мечтой, я за это не держусь

Также он раскритиковал Зеленского за его предвыборный тезис, что "мир - это просто, и нужно просто прекратить стрелять".

"Все украинцы хотели услышать ответ на обещание, что мир - это просто, достаточно просто перестать стрелять, и война продолжалась только потому, что на ней кто-то зарабатывал. Но через полгода оказалось, что мир - это сложно, и решения приходится принимать непростые", - отметил экс-президент.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Святослав Цеголко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 11 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский: Порошенко будет отвечать за все, что сделал
03 Зеленский готов к компромиссам по Донбассу, но против автономии
04 Зеленский пообещал уволить Баканова, но при одном условии
05 "У меня не так много людей": Зеленский пояснил ситуацию с Богданом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский: С Турцией у нас сейчас очень неплохие отношения
Зеленский: С Турцией у нас сейчас очень неплохие отношения
Зеленский о встрече с Хорошковским: Я этого не скрываю
Зеленский о встрече с Хорошковским: Я этого не скрываю
Зеленский о Коломойском и Пинчуке: Никто на меня не будет влиять
Зеленский о Пинчуке и Коломойском: Никто на меня не будет влиять
Продукты, которые помогут предотвратить повышение артериального давления
Продукты, которые помогут предотвратить повышение артериального давления
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь