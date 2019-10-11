Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского: задал неудобные вопросы

Новости Украины:Порошенко задал вопросы Зеленскому о его предвыборной программе.

Предыдущий президент Украины Петр Порошенко спрашивает у преемника Владимира Зеленского, где зарплаты по 4 тысячи долларов.

Соответствующий вопрос-видеокомментарий Порошенко относительно пресс-марафона Зеленского разместил на своей странице в Facebook пресс-секретарь экс-президента Святослав Цеголко.

"Обещание, что пришел конец эпохи бедности, и у нас учителя будут получать 4000 долларов, мы это не увидели. Даже в проекте бюджета на следующий год. Обещание, что решительно будут снижены тарифы. А вместо этого мы пришли к покупке электроэнергии в Российской Федерации", - сказал Порошенко.

Также он раскритиковал Зеленского за его предвыборный тезис, что "мир - это просто, и нужно просто прекратить стрелять".

"Все украинцы хотели услышать ответ на обещание, что мир - это просто, достаточно просто перестать стрелять, и война продолжалась только потому, что на ней кто-то зарабатывал. Но через полгода оказалось, что мир - это сложно, и решения приходится принимать непростые", - отметил экс-президент.