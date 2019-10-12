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Маас: ФРГ остановит экспорт военной продукции в Турцию

Маас: ФРГ остановит экспорт военной продукции в Турцию
23:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Хайко Маас заявил, что Германия прекратит поставки военной продукции в Турцию.

Власти ФРГ более не будут давать разрешения на поставки военной продукции в Турцию в связи с начатой Анкарой на северо-востоке Сирии операции "Источник мира", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"По причине военного наступления Турции в северо-восточной Сирии федеральное правительство больше не будет выдавать новые разрешения на продукцию военного назначения, которая может быть использована Турцией в Сирии", - сказал министр изданию "Бильд ам Зонтаг".

Он напомнил, что власти ФРГ с 2016 года заняли жесткую позицию в отношении оборонного экспорта в Турцию, в том числе из-за действий турецкой стороны в районе Африна в Сирии.

Издание напоминает, что на Турцию, по данным за 2018 год, приходилось около трети стоимости экспорта военной продукции ФРГ - 248,2 млн евро из общей суммы в 770,8 млн.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы. Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

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Германия, Турция, ФРГ, Военная помощь, Хайко Маас.
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