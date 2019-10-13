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В ПА НАТО озвучили вопрос о вступлении Северной Македонии

В ПА НАТО озвучили вопрос о вступлении Северной Македонии
05:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Парламентской Ассамблее НАТО выступили с вопросом о вступлении Северной Македонии в Альянс.

Член Сейма Литвы Аушрине Армонайте во время своего выступления на 65-й ежегодной Парламентской Ассамблеи НАТО подчеркнула положительные последствия присоединения Северной Македонии в Альянс.

Об этом сообщают в Twitter с ПА НАТО.

"Вступление Северной Македонии будет иметь стабилизационные последствия для региональной безопасности и должно помочь сократить влияние России в регионе Западных Балкан", - отметила Армонайте.

Она также подчеркнула, что принятие в Альянс страны, которая так долго стремилась присоединиться к НАТО, станет свидетельством того, что политика открытых дверей всемирной организации все еще жива.

Как известно, возможность Македонии присоединиться к НАТО долгое время блокировал конфликт с Грецией по поводу названия страны. 12 июня 2018 года премьер-министры двух государств достигли соглашения о переименовании Македонии в Северную Македонию.

Как известно, в Лондоне 11 октября стартовало ежегодное собрание Парламентской Ассамблеи НАТО. Главным вопросом в повестке дня собрания определено развитие событий в Украине и вокруг нее, а также ситуация в Иране и Афганистане.

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НАТО, Балканы, ПА НАТО, Северная Македония.
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