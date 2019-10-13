В Польше проходят выборы в Сейм и Сенат

Новости мира:полякам предстоить выбрать 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов.

Очередные парламентские выборы в Сейм и Сенат начались в Польше 13 октября. Избирательные участки будут работать с 7:00 (8:00 по киевскому времени) до 21:00 (22:00 по киевскому времени).

Более 30 млн поляков смогут проголосовать на 27 415 избирательных участках.

Гражданам Польши предстоит выбрать 460 депутатов Сейма (нижней палаты парламента) и 100 сенаторов (членов верхней палаты). Выборы в Сейм проходят по пропорциональной системе, а выборы в Сенат - по одномандатным избирательным округам.

Первые экзитполы ожидаются в 21:00 (22:00 по киевскому времени).

Напомним, фаворитом выборов является правящая партия "Право и справедливость", которую с 2003 года возглавляет Ярослав Качиньский. Согласно данным портала Ewybory, который высчитывает средний показатель опросов, она получит от 40 до 46% голосов.

Главная оппозиционная сила — "Гражданская коалиция" — может получить 27,8%. За левую коалицию собираются отдать голос 13% поляков.

"Право и справедливость" победила на прошлых выборах в 2015 году, получив 37,5% голосов. Это позволило ей установить контроль над 235 креслами в 460-местном сейме. Таким образом, националисты смогли прервать серию побед либеральной партии "Гражданская платформа", которая удерживала власть с 2007 года.

Опрос, проведенный фондом IBRiS, показал, что только 64% потенциальных избирателей PiS собираются идти на участки, тогда как у сторонников других партий такие настроения — гораздо выше. Для сравнения, у объединения Lewica ("Левые") такое намерение декларируют почти 100% избирателей.