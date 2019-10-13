В МИД Турции говорят, что запрет на экспорт оружия сделает страну сильнее

Новости мира:По словам Мевлюта Чавушоглу, эмбарго на поставки оружия не навредят Турции а только укрепит ее.

Запрет экспорта оружия в Турцию только "укрепит" страну. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью DW.

"Вне зависимости от чьих-либо действий, будь то эмбарго на поставки оружия или что-то другое, мы только станем сильнее. Пятнадцать лет назад мы производили только 20 процентов необходимых нам товаров. Сейчас мы производим более 70 процентов", - заявил Чавушоглу незадолго до того, как Германия и Франция объявили о приостановке экспорта вооружений в Турцию.

Чавушоглу также отметил, что даже если союзники Турции поддержат представителей сил самообороны сирийских курдов (YPG), которых правительство в Анкаре считает террористической организацией, турецкие власти ни по какой причине "не отступят в этой борьбе". Чавушоглу отметил, что это "жизненно важный вопрос, вопрос национальной безопасности и выживания" для Турции.

Кроме того, Чавушоглу не исключил, что официальная Анкара, будучи недовольной позицией ЕС по поводу военной операции на севере Сирии, действительно откроет границы и позволит беженцам, находящимся в Турции, попасть в Европу.

Турецкая армия 9 октября начала операцию в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG).

В ЕС и США группировка YPG тоже признана террористической, но возглавляемое ею объединение "Демократические силы Сирии" (SDF) является важным союзником Вашингтона в борьбе с боевиками ИГИЛ. Мировое сообщество резко критикует действия Турции в Сирии.

В связи с военной операцией Турции в Сирии правительства Германии и Франции 12 октября заявили о прекращении поставок оружия Анкаре.