Дуда: Мы должны солидарно давить на Россию

Новости мира:Дуда призвал лидеров государств ЕС поддерживать все инициативы, целью которых является укрепление безопасности восточного фланга НАТО.

Президент Польши Анджей Дуда призвал страны ЕС не игнорировать угрозы для региона, которую представляет Россия и "солидарно оказывать давление на Российскую Федерацию". Об этом сообщает Польское радио.

С таким призывом Дуда выступил на встрече лидеров "Группы Аррайолуш" в Афинах, в которую входят Австрия, Финляндия, Германия, Латвия, Польша, Португалия, Словения, Венгрия и Италия.

"Несмотря на то, как оцениваем деятельность НАТО в регионе Центральной и Восточной Европы, мы должны солидарно оказывать давление на Российскую Федерацию. О том, насколько опасной является Россия, могут сказать многие государства, которые находятся в непосредственной досягаемости российских баллистических ракет".

Дуда призвал лидеров государств ЕС поддерживать все инициативы, целью которых является укрепление безопасности восточного фланга НАТО и Европейского Союза.

"Польша считает свою интенсивное сотрудничество с США не альтернативной сотрудничества с ЕС, а как дополнение и укрепление этого сотрудничества. В контексте общей политики безопасности и обороны на нашу поддержку могут рассчитывать все инициативы, которые будут синергичными для НАТО, а также служить поддержанию и укреплению трансатлантических отношений, а не их маргинализации", - добавил президент Польши.