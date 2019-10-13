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Санкции против России: ПА НАТО отклонила наиболее противоречивый доклад

Санкции против России: ПА НАТО отклонила наиболее противоречивый доклад
12:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:Facebook

Новости мира:Нардеп из "Слуги народа" отметил, что это вскоре поможет вернуть нам оккупированные Крым и Донбасс.

Впервые за 22 года Парламентская ассамблея НАТО отклонила наиболее противоречивый доклад о применении экономических санкций против стран-агрессоров на основании замечаний украинской делегации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "Слуга народа".

«Мы настаиваем на продлении санкций против России, потому что это действенный инструмент давления на страну-агрессора. Санкции имеют накопительный эффект, они обязательно сыграют свою роль по смене режима Путина. В будущем это откроет путь к возвращению оккупированных Крыма и Донбасса в Украину», - отметил во время своего выступления на Парламентской ассамблее НАТО глава украинской делегации, народный депутат фракции «Слуга народа» Егор Чернев.

По его словам, после выступления Украине большинство стран-членов НАТО проголосовали против доклада.

"Только что отклонили наиболее спорный доклад нынешней Парламентской ассамблеи НАТО о применении экономических санкций против стран-агрессоров! В целом доклад был в тональности ослабление и очень точечного их применения. Что, конечно, нас не устраивало ", - написал политик в Facebook.

Он заявляет, что это "впервые за по меньшей мере 22 года".

в Лондоне с 11 октября проходят ежегодное собрание Парламентской Ассамблеи НАТО. Главными вопросами повестки дня собрания определено развитие событий в Украине и вокруг нее, а также ситуация в Иране и Афганистане.

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В ПА НАТО 12 октября заявили, что для большей эффективности санкции должны сосредоточиться на элите, ответственной за нежелательные политические действия.

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Украина, НАТО, Крым, Санкции, РФ, Донбасс, "Слуга народа".
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