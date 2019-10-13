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Эрдоган побывает на саммите лидеров Тюркского совета

Эрдоган побывает на саммите лидеров Тюркского совета
19:00 Сегодня Телеграф Анадолу

Новости мира:Президент Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в 7-м саммите лидеров Тюркского совета.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 октября посетит Баку для участия в 7-м саммите Тюркского совета, говорится в сообщении Управления по связям Администрации президента Турции.

Саммит приурочен к 10-й годовщине подписания Нахчыванского соглашения (3 октября 2009 года) о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Соглашение было подписано лидерами Турции, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана.

В столице Азербайджана ожидается принятие официального решения по вступлению Узбекистана в состав организации, а также подписание ряда документов, в частности, по деятельности европейского офиса Тюркского совета в Будапеште.

В ходе саммита первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву будет вручено звание почетного председателя Тюркского совета.

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На полях саммита будет принято решение о создании Координационного комитета Тюркского совета, который обеспечит координацию деятельности таких структур, как ТюркПА, ТЮРКСОЙ, Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, Тюркская торговая и промышленная палата.

Эрдоган проведет двусторонние встречи с лидерами стран-участниц Тюркского совета.

Визит президента Турции завершится 15 октября.

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Турция, Азербайджан, Баку, Реджеп Тайип Эрдоган, Тюркский совет.
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