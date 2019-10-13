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Первый транш макрофинпомощи Молдове одобрен ЕК

Первый транш макрофинпомощи Молдове одобрен ЕК
20:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Еврокомиссия одобрила I транш макрофинансовой помощи для Молдавии в 30 млн евро.

Еврокомиссия (ЕК) одобрила предоставление Молдове первого транша макрофинансовой помощи в размере 30 млн евро, сообщила пресс-служба ЕК.

Общий объем программы макрофинансовой помощи составляет 100 млн евро, средства планируется выделить тремя траншами. Из общей суммы первого транша 10 млн евро - грант, остальные 20 млн евро - заем.

По словам еврокомиссара по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможне Пьера Московиси, приведенным в сообщении, выплата говорит о поддержке Евросоюзом ключевых реформ, направленных на улучшение демократических стандартов и защиту верховенства закона в Молдове.

"Еврокомиссия готова продолжать тесное сотрудничество с молдавскими властями, чтобы помочь осуществить широкомасштабный и амбициозный набор экономических и структурных реформ, необходимых для обеспечения рабочих мест, роста и инвестиций на благо народа Молдовы", - отметил Московиси.

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ЕК предложила Молдове программу макрофинансовой помощи в январе 2017 года. Для получения денег ЕС поставил перед молдавскими властями ряд условий, в основном они касались борьбы с коррупцией, реформы судебной системы и проведения парламентских выборов (проходили в феврале 2019 года) без нарушений. Однако помощь была заморожена летом 2018 года, после того как суд не признал итоги выборов мэра Кишинева, на которых победил оппозиционный тогда политик, лидер партии "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе.

На сайте ЕК отмечается, что после смены правительства в июне 2019 года новые власти начали "значительный и существенный процесс структурных реформ, направленных на укрепление независимости судебной власти и борьбу с коррупцией", и тем самым выполнили условия для получения первого транша помощи.

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Молдова, Еврокомиссия, Пьер Московиси.
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