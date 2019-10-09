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Дестабилизация Европы: ряд стран выявили "российский след" ГРУ

Дестабилизация Европы: ряд стран выявили "российский след" ГРУ
07:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Российское подразделение ГРУ Генштаба РФ ведет активную деятельность по дестабилизации ситуации в Европе и мире.

Разведывательные службы не менее четырех западных стран выявили совершенно секретное подразделение ГРУ Генштаба России, деятельность которого связана с дестабилизацией ситуации в Европе.

Об этом сообщает The New York Times.

"Сначала состоялась кампания дестабилизации в Молдове, после чего было отравление торговца оружием в Болгарии, затем попытка переворота в Черногории. В прошлом году в Британии было совершено покушение на бывшего российского шпиона с помощью нервно-паралитического реагента", - говорится в публикации.

Хотя в операциях четко прослеживались следы российских спецслужб, на Западе сначала это воспринимали как несвязанные между собой случаи.

"Сейчас западные службы безопасности пришли к выводу, что эти операции, как, возможно, и многие другие, являются частью координированной длительной кампании по дестабилизации Европы, которую исполняет элитное подразделение российской разведывательной системы, специализирующееся на подрывах, саботажах и убийствах", - замечает издание.

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При этом отмечается, что эта группа под условным названием "часть 29155" действовала по крайней мере десять лет, но западные спецслужбы обнаружили ее существовании только недавно.

Как пишет газета, эту информацию подтверждают разведывательные службы четырех западных стран. Однако они не могут четко спрогнозировать, где в следующий раз проявят себя российские оперативники.

Деятельность "части 29155" вполне вписывается в "гибридную войну", которую ведет Путин против Запада. Она сочетает пропаганду, хакерские атаки и дезинформацию, а также открытое военное противостояние, уточняется в публикации.

NYT также отмечает, что "часть 29155", "спрятанная за бетонными стенами" в штабе 161-го Центра подготовки специалистов спецназначения на востоке Москвы, входит в состав руководящей структуры ГРУ Генштаба России.

"Хотя много информации о деятельности ГРУ остается загадкой, западные спецслужбы начали получать более четкую картину ее основной архитектуры. Как отмечают в спецслужбах США, за несколько месяцев до президентских выборов 2016 года два киберподразделения ГРУ, известные как части 26165 и 74455, взломали серверы Демократического национального комитета кампании Хиллари Клинтон, а затем обнародовали чувствительные документы по внутренней коммуникации", - информирует американская газета.

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Молдова, Россия, Генштаб, Гру.
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