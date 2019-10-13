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ЕС детально рассмотрит черновик соглашения по Brexit

ЕС детально рассмотрит черновик соглашения по Brexit
21:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Барнье считает возможным перейти к детальному обсуждению черновика соглашения о выходе Британии из ЕС.

Координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в пятницу призвал перейти к детальному обсуждению чернового плана соглашения о выходе Британии из ЕС, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным двух официальных лиц, беседовавших с агентством, Барнье сообщил послам 27 стран-членов ЕС о том, что прогресс в переговорах достаточен для того, чтобы начать процесс обсуждения черновиков юридического текста.

Ранее в пятницу сообщалось, что Барнье встретился за завтраком в Брюсселе с министром Великобритании по Brexit Стивеном Баркли, чтобы обсудить перспективы возможного соглашения по Brexit. Они назвали эту встречу конструктивной.

Он выступил с таким заявлением после того, как премьер Ирландии Лео Варадкар и его британский коллега Борис Джонсон по итогам переговоров заявили, что существует путь для достижения возможного соглашения.

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Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

Предшественница Джонсона на посту премьера Тереза Мэй согласовала с ЕС соглашение, регламентирующее выход Великобритании из этого интеграционного объединения. Однако британский парламент отказался ратифицировать документ. Джонсон же считает те договоренности плохими и пытается добиться других, более выгодных для его страны условий.

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ЕС, Великобритания, Мишель Барнье, Brexit.
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