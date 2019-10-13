"Жесткий" Brexit реален: в Британии признают, что до сделки с ЕС еще далеко

Новости мира:В правительстве Великобритании не отбрасывают вариант "жесткого" Brexit.

Руководство Великобритании признает, что до согласования сделки по Brexit еще очень далеко.

Как информирует "Европейская правда", об этом рассказал агентству Reuters информированный источник в правительстве страны.

Британия и Европейский союз проведут заключительный раунд переговоров на следующей неделе. Стороны намерены заключить соглашение, которое позволит избежать "жесткого" сценария Brexit.

Британский премьер Борис Джонсон накануне попросил у парламента поддержать то соглашение по Brexit, которое он согласует на саммите Евросоюза на следующей неделе.

Тем не менее, в партии "Шинн Фейн", представляющей Северную Ирландию, настроены против подобных договоренностей. Таким образом руководство страны не отбрасывает вариант выхода из ЕС без сделки.

Как подчеркнул источник агентства, переговоры на следующей неделе будут решающими. Если договоренности не будут достигнуты, страна выйдет и Евросоюза без сделки 31 октября.

Также отмечается, что правительство страны опасается эскалации ситуации в Северной Ирландии в случае "жесткого" Brexit.

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