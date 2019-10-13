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"Жесткий" Brexit реален: в Британии признают, что до сделки с ЕС еще далеко

"Жесткий" Brexit реален: в Британии признают, что до сделки с ЕС еще далеко
15:08 Сегодня Телеграф

Новости мира:В правительстве Великобритании не отбрасывают вариант "жесткого" Brexit.

Руководство Великобритании признает, что до согласования сделки по Brexit еще очень далеко. 

Как информирует "Европейская правда", об этом рассказал агентству Reuters информированный источник в правительстве страны.  

Британия и Европейский союз проведут заключительный раунд переговоров на следующей неделе. Стороны намерены заключить соглашение, которое позволит избежать "жесткого" сценария Brexit.

Британский премьер Борис Джонсон накануне попросил у парламента поддержать то соглашение по Brexit, которое он согласует на саммите Евросоюза на следующей неделе. 

Тем не менее, в партии "Шинн Фейн", представляющей Северную Ирландию, настроены против подобных договоренностей. Таким образом руководство страны не отбрасывает вариант выхода из ЕС без сделки. 

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Как подчеркнул источник агентства, переговоры на следующей неделе будут решающими. Если договоренности не будут достигнуты, страна выйдет и Евросоюза без сделки 31 октября.

Также отмечается, что правительство страны опасается эскалации ситуации в Северной Ирландии в случае "жесткого" Brexit.

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ЕС, Великобритания, Brexit.
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