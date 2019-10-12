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"Дожать" Россию: месседж Пристайко на будущей встрече с министрами ЕС

"Дожать" Россию: месседж Пристайко на будущей встрече с министрами ЕС
15:14 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Пристайко обратится к министрам ЕС с просьбой поддержать мирный план Киева.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что во время заседания Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября в Люксембурге будет призывать партнеров "дожать" Россию и поддержать мирный план Киева.

Месседж Пристайко будет заключаться в том, что "украинская власть сейчас идет на определенные довольно болезненные шаги, на которые часть общества реагирует акциями протеста".

"Есть и другая часть общества, которая говорит: "Давайте двигаться дальше, мы не можем бесконечно находиться в нынешнем состоянии, эта оккупированная территория нас отравляет". Третья часть общества говорит: "Надо соглашаться на все. Как вы можете не понимать, что там наши родственники, наши семьи!" Поэтому я хочу сказать Европе, что эти наши очень непростые решения не должны просто зависнуть в воздухе, вы должны подставить плечо и их поддержать", - пояснил он.

"Ибо если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад до состояния военного противостояния, то есть мы снова начнем баррикадироваться", - добавил министр.

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Он также отметил, что Россия завезла на оккупированный Донбасс "множество техники и снарядов, которых им хватит на следующие сто лет". 

"Они могут просто бомбить наших военных бесконечно долго. Именно поэтому мы хотим не сидеть и просто ждать шестой, седьмой, восьмой год, а использовать санкционное давление Европы как шанс заставить Россию к уступкам", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Ранее высокопоставленный представитель ЕС рассказал, что европейская сторона ожидает услышать от Пристайко.

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ЕС, Россия, Люксембург, Вадим Пристайко.
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