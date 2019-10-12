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Визит членов совета НАТО: чиновники посетят Киев и Одессу

Визит членов совета НАТО: чиновники посетят Киев и Одессу
14:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Во время визита НАТО в Украину будут обсуждать вопрос черноморской безопасности.

Члены Североатлантического совета НАТО 31 октября во время визита в Украину посетят Киев и Одессу.

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил в интервью.

"Вопрос черноморской безопасности - это как раз тема нынешнего визита НАТО в Украину. И получение помощи на черноморском фронте - это и есть для нас приоритет сейчас. В Одессе они побывают на иностранных военных кораблях, где будут встречаться с руководством, встретятся и с нашими моряками, с нашими курсантами. Надеюсь, поймут ситуацию, в которой Украина сейчас оказалась на Черноморском побережье. После этого они отправятся в Киев, где уже будет встреча с военно-политическим руководством государства", - сказал Пристайко.

Он выразил надежду, что члены Североатлантического совета НАТО получат четкое представление о ситуации на Черноморском побережье и утвердят соответствующий пакет помощи, «который так и называется "черноморский пакет", предложенный Альянсом Украине".

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4 апреля в Вашингтоне страны-члены НАТО согласовали меры по усилению безопасности в Черноморском регионе путем оказания помощи Украине и Грузии. В частности, Альянс будет помогать в подготовке военнослужащих ВМС и береговой охраны.

Визит членов Североатлантического совета НАТО в Украине запланирован на 31 октября. В составе делегации будет находиться генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

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Киев, Одесса, НАТО, Вадим Пристайко, Совет НАТО.
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