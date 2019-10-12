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Суббота, 12.10.2019
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"Не вижу здесь особой проблемы": Пристайко - о сотрудничестве с Ермаком

"Не вижу здесь особой проблемы": Пристайко - о сотрудничестве с Ермаком
14:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:По словам Пристайко, внешнеполитические команды МИД и Банковой уравновешивают друг друга.

Министерство иностранных дел тесно сотрудничает с Офисом Президента Украины, а внешнеполитические команды обоих властных структур уравновешивают друг друга.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью Укринформу.

"По вопросам внешней политики всегда работало два трека – нормандский, который возглавлял советник президента или заместитель главы АПУ, в последние годы это был Константин Елисеев, и минский, которому МИД активно помогало и поддерживало деятельность всех четырех групп. Сейчас ничего нового в этом смысле не происходит — есть люди, которые продолжают работать по этим двум трекам", - сказал Пристайко.

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Он отметил, что обществу хотелось бы публичности каждого шага, но успех внешнеполитических переговоров как раз и кроется в непубличности.

Комментируя адресованный Президенту Зеленскому во время пресс-марафона вопрос, что по количеству "завязанных" на помощника Президента Андрея Ермака внешнеполитических вопросов складывается впечатление, что он "теневой" министр иностранных дел, Пристайко отметил, что "если кому-то нравится так считать, пожалуйста!".

Глава МИД пояснил, что в силу специфики нашего государства, в котором есть и Кабинет министров, и активно действующий Президент, люди, работающие в администрации главы государства, всегда принимают активное участие во многих процессах, и не только в дипломатии, но и в экономике и других сферах.

"Мы с Андреем Ермаком работаем активно и плотно, и я, в принципе, не вижу здесь особой проблемы. Не факт, что мы во всем соглашаемся, потому что мы разные люди. Мы практически ежедневно общаемся с Президентом и можем донести ему свои точки зрения, потому что именно он должен принять окончательное решение – это его ответственность и это его карма, он должен это делать.

"Мне кажется, что обе команды уравновешивают друг друга", - отметил Пристайко.

Есть конкретные шаги, которые РФ могла бы начинать делать прямо сейчас - Пристайко

В то же время он признал, что внешнеполитические вопросы, в которых более эффективен Андрей Ермак.

"Например, в переговорах об обмене задействовано много людей, в частности, Валерия Лутковская, возглавляющая гуманитарную подгруппу ТКГ, омбудсмен Людмила Денисова, представители СБУ, которые работают над списками. Но эту работу координировал Андрей Ермак, и тот результат, которого мы достигли, - это, в частности, его заслуга. Сейчас он работает над следующим обменом. Я ему помогаю, чем могу, и на самом деле не вижу здесь никакого противоречия", - резюмировал глава МИД.

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МИД Украины, Вадим Пристайко, Офис Президента, ОПУ.
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