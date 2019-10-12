Есть конкретные шаги, которые РФ могла бы начинать делать прямо сейчас - Пристайко

Новости Украины:Вадим Пристайко рассказал, каких шагов Украина ожидает от России на Донбассе.

Россия уже сейчас способна предпринять конкретные шаги для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, в частности забрать оттуда своих военных и вооружение и прекратить финансирование ОРДЛО.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью Укринформу.

"На самом деле одного решения Путина достаточно, чтобы Россия начала двигаться в том направлении, которого хотят все, в первую очередь Украина.

Есть абсолютно конкретные шаги, которые можно было бы начинать делать прямо сейчас. Например, убрать из оккупированного Донбасса российское армейское руководство и наемников, которые там находятся, прекратить финансирование, благодаря которому Россия подкармливает эти территории, ведь они явно не являются самодостаточными, дать команду вывести из территории Украины тяжелое вооружение и не выдавать больше российских паспортов", - сказал Пристайко.