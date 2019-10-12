Пристайко: Лидеры стран Нормандской четверки - драйверы возможных изменений

Украина настаивает на проведении саммита нормандской четверки, ибо именно лидеры этих стран могут стать драйверами урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью Укринформу.
"От последней встречи лидеров нормандской четверки прошло три года. Не проводить саммита - значит не использовать до конца все возможности (урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе ред.), ведь, к сожалению или к счастью, именно лидеры стран часто являются драйверами возможных изменений", - сказал Пристайко.
Он добавил, что условия переговоров уже на столе - далее все зависит от мастерства переговорных команд.
Глава МИД согласился с тем, что заинтересованность украинской стороны в "нормандской" встрече повышает ее "цену" для нас и дает России возможность продолжать свою игру. В то же время, по его мнению, назначение конкретной даты саммита может сработать и в "плюс", ибо есть шанс достичь под эту дату конкретных договоренностей.
"То есть, с одной стороны, наша заинтересованность во встрече играет не в нашу пользу, а с другой, определенная дата заставляет все стороны активизироваться для достижения результата", - подытожил Пристайко.