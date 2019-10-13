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Франция проведет приватизацию национального оператора лотерей

Франция проведет приватизацию национального оператора лотерей
23:54 Вс, 13 Октябрь 2019 Телеграф Европейская правда Фото: Twitter

Новости мира:Франция начнет приватизацию национального лотерейного оператора FdJ.

Во французском правительстве рассчитывают получить не менее миллиарда евро от продажи акций национального лотерейного оператора FdJ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro.

Приватизация FdJ начнется с 7 ноября, сообщает министр экономики Бруно Ле Мер. "Французы и инвесторы смогут подписаться на акции FdJ между 7 и 20 ноября. Я надеюсь, что эта приватизация является популярной и успешной", - заявил он.

Сейчас государство контролирует 72% компании, но в апреле парламент Франции окончательно принял закон, разрешающий продажу мажоритарного пакета акций FdJ, тогда как государство будет оставаться собственником лишь 20% акций.

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Правительство хочет привлечь "более миллиарда евро" из этой приватизации, заявил недавно генеральный директор оператора Стефан Паллез. Но Бруно Ле Мэр считает, что полученная сумма может быть выше. "Называть сумму - это установить границу, и я не хочу устанавливать границу нашим амбициям".

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Франция, Лотерея, FdJ.
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