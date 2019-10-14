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В столице ФРГ прошла акция против антисемитизма

В столице ФРГ прошла акция против антисемитизма
00:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:Тысячи активистов вышли на улицы Берлина протестуя против антисемитизма.

Проведенная сегодня в Берлине (Германия) акция против антисемитизма собрала около 13 тысяч человек. Как сообщает Deutsche Welle, такие данные сообщил организатор акции - политический союз Unteilbar.

По данным полиции, количество участников было меньше - около 6-8 тыс. Демонстрация проводилась в ответ на атаку на синагогу в городе Галле в земле Саксония-Анхальт, совершенную на этой неделе. Участники шествия призвали к решительной борьбе с расизмом, правым экстремизмом и антисемитизмом.

Среди демонстрантов были представители местной власти, а также еврейских организаций. К митингующим присоединился и лютеранский епископ. 9 октября в городе Галле в земле Саксония-Анхальт были застрелены два человека - 40-летняя женщина и 20-летний мужчина.

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Перед этим злоумышленник пытался проникнуть в синагогу, где на тот момент по случаю праздника Йом-Кипур находилось более 50 человек. Впоследствии появились сообщения о стрельбе в городе Ландсберг в 15 километрах к востоку от Галле. Там были ранены два человека. Вскоре после стрельбы полиция задержала подозреваемого в нападении - им оказался 27-летний Штефан Б. Впоследствии он признался в совершении преступления на почве антисемитизма. Нападение квалифицировано как правоэкстремистский теракт.

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Германия, Протест, ФРГ, Берлин, Антисемитизм.
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