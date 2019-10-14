Мадрид предлагает туристам бесплатно посетить более 100 культурных объектов

Новости мира:В столице Испании с 18 по 20 октября желающим предлагают бесплатно посетить 156 объектов, которые могут стать частью Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В обычные дни вход во многие из них ограничен. Посещения будут проходить в рамках проекта Madrid Otra Mirada, который проводят уже в седьмой раз, сообщает 34travel.

Вход в интересующие объекты можно зарезервировать на официальном сайте проекта. Экскурсии будут проводиться бесплатно.

«Это возможность познакомиться с городскими пространствами, которые кажутся призрачными», – говорит делегат проекта Андреа Леви.

В прошлом году культурная программа также была посвящена объектам, которые стремятся войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но появилось несколько новых участников. Например – Министерство иностранных дел, кладбище Сан-Исидро и театр Лопе де Вега. Одни из самых популярных объектов проекта – Музей королевы Софии, Исторический сад El Capricho, Фондовая биржа Мадрида и Национальная библиотека Испании.

В этих местах будут проводиться не только экскурсии, но и семинары, лекции, театрализованные представления, которые познакомят жителей и туристов с историей города.

До 18 октября эксперты ЮНЕСКО посетят несколько из этих объектов. Ожидается, что до июля 2020 года решится, станут ли они частью Всемирного наследия.