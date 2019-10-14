В Испании вынесен приговор каталонским сепаратистам

Новости мира:Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов к 9-13 годам тюремного заключения.

Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов к 9-13 годам тюремного заключения по обвинению в организации нелегального референдума за независимость Каталонии в 2017 году. Об этом сообщает ВВС.

«Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов к 9-13 годам тюремного заключения за мятеж и их роль в референдуме о независимости в 2017 году», - говорится в решении.

Ещё трое активистов были признаны виновными в непослушании и оштрафованы.

Отмечается, что бывшему вице-президенту Каталонии Ориолу Жункерасу был вынесен самый длинный срок в 13 лет за подстрекательство к мятежу и неправомерное использование государственных средств.

Все 12 политиков и активистов отвергли обвинения.

Как отмечает издание, после объявления вердикта суда сторонники независимости Каталонии вышли на демонстрацию в Барселоне с плакатами, на которых было написано «свободные политические заключенные».