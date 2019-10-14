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Глава МИД Латвии о возвращении РФ в ПАСЕ: Проигранный бой еще не означает проигранную войну

Глава МИД Латвии о возвращении РФ в ПАСЕ: Проигранный бой еще не означает проигранную войну
16:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Ринкевичс считает, что формат встреч противников РФ в ПАСЕ должен работать и дальше.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс считает, что формат координационных встреч противников возвращения РФ в ПАСЕ из парламентских делегаций разных стран Европы должен работать дальше.

Об этом он сказал в интервью Укринформу.

"Напомню, что у нас 6 сентября в Риге состоялась встреча парламентских делегаций стран, которые не поддерживали решение о возвращении России права голоса в ПАСЕ. Это была хорошая координационная встреча. И я думаю, что этот формат должен работать дальше. Считаю также, что он должен работать в Страсбурге во время пленарных сессий, надо координировать свою деятельность после работы в комитетах. После этого выступления в ПАСЕ будут более эффективными, и к депутатам из наших стран больше будут прислушиваться", - заявил Ринкевичс.

Он добавил, что "уже надо думать о январе" (сессии ПАСЕ проходят четыре раза в год, последняя была 30 сентября - 4 октября, следующая будет в январе 2020 года).

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Глава МИД Латвии также подчеркнул, что в латвийском парламенте тоже прошли "довольно бурные дебаты по поводу ПАСЕ, надо или нет ехать туда, прекращать наше членство там или нет". В итоге парламентарии приняли решение на сессии ПАСЕ "не участвовать в некоторых мероприятиях, тем самым показывая свое отношение к происходящему", но вместе с тем участвовать в других важных событиях. Ринкевичсу такая позиция кажется продуктивной - в целом участвовать в Совете Европы, в ПАСЕ, "затрагивать там все те вопросы, которые должны и могут быть затронуты от прав человека в России до прав крымских татар, которые нарушаются в Крыму, снова и снова поднимать вопрос об агрессии Российской Федерации против Украины - в той части, которая находится в компетенции Совета Европы".

"Мне кажется, здесь неправильно было бы сказать: все, мы идем и больше не будем участвовать в работе этой структуры. Таким образом мы просто отдадим эту трибуну именно тем людям, которым не хотели бы им уступать. Образно говоря, проигранный бой еще не означает проигранную войну. Просто надо работать дальше", - резюмировал глава МИД Латвии.

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Как сообщалось ранее, во время визита главы МИД Латвии Эдгара Ринкевичса в Украину Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поблагодарил его за всестороннюю поддержку Украины Латвией, отдельно отметив организацию заседания в Риге с участием парламентариев стран Балтии, Грузии, Польши, Великобритании, Украины, Швеции и Дании относительно дальнейших действий в связи с решением ПАСЕ о возвращении российской делегации в состав Ассамблеи.

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ПАСЕ, Россия, Латвия, Эдгар Ринкевичс.
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