Скачать
Понедельник, 14.10.2019
"Нет капитуляции": "Нацкорпус" поставил власти ультиматум
"Нет капитуляции": "Нацкорпус" поставил власти ультиматум
Урегулирование ситуации на Донбассе: Пристайко рассказал о "красных линиях"
Пристайко: Украина останется унитарным государством
Где пройдет финал Кубка Украины: назван главный претендент
Где пройдет финал Кубка Украины: назван главный претендент
Кто будет сопровождать Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Пакистане (Фото)
Кто будет сопровождать Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Пакистане (Фото)

Испания восстановила ордер на арест лидера каталонских сепаратистов

Испания восстановила ордер на арест лидера каталонских сепаратистов
19:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Испания выдала европейский ордер на арест Пучдемона.

Верховный суд Испании выдал новый европейский ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Об этом сообщает El Pais.

"Судья Верховного суда Пабло Лларена, который рассматривал дело, издал приказ восстановить международные и европейские ордера на арест Пучдемона по обвинению в хищении государственных средств", - говорится в сообщении.

Ранее суд отозвал ордер на задержание Пучдемона после того, как Германия в 2018 году отказалась выдать бывшего главу правительства Каталонии по подозрению в подготовке мятежа.

С тех пор Пучдемону угрожал только арест в Испании, поскольку юридическую силу имел лишь национальный ордер на арест. Пучдемон эмигрировал в Бельгию после неудачной попытки организации референдума за независимость Каталонии в 2017 году.

Приговор каталонским сепаратистам: протестующие заблокировали улицы

Как известно, 29 апреля избирательная комиссия Испании отказала Пучдемону и Комино в праве баллотироваться в Европарламент. Однако в мае Верховный суд Испании отменил запрет, признав участие в выборах "фундаментальным правом, закрепленным в Конституции". Таким образом Пучдемон получил депутатский мандат в Европарламенте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Испания, Каталония, Карлес Пучдемон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С праздником Покрова 2019: красивые поздравления в прозе, открытки
02 Заговоры и обряды на Покров 2019: на любовь, деньги и здоровье
03 В ПА НАТО говорили о "плане Маршалла для Украины"
04 В НБУ сообщили об уменьшении объема наличных
05 Приметы и обряды на 14 октября - Покров день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Каков Покров, такова и зима: прогноз погоды на 14 октября
Каков Покров, такова и зима: прогноз погоды на 14 октября
Могерини оценила планы Украины по реформам и Донбассу
Могерини оценила планы Украины по реформам и Донбассу
&quot;Если РФ согласится&quot;: Пристайко обозначил сроки встречи в &quot;нормандском формате&quot;
Пристайко обозначил сроки встречи в "нормандском формате"
Лучшие СМС-поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября
Лучшие СМС-поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь