Приговор каталонским сепаратистам: протестующие заблокировали улицы

Акциями протеста и блокировками дорог встретили в Каталонии приговор испанского суда для лидеров каталонских сепаратистов, которые принимали участие в организации референдума о независимости региона в 2017 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Утром протестующие заблокировали 5 региональных дорог в регионе. Люди, которые выступают против приговоров для их лидеров, вышли на улицы и остановили движение в разных городах.

В Барселоне остановились несколько улиц, в том частые проспект Диагональ, который пересекает весь город.

Ожидается, что в течение дня люди перекроют больше улиц в главном каталонском городе

Демонстрации собираются также под правительственными зданиями, все больше людей приходят на площадь Каталонии в центре Барселоны.

— Catalans for Yes (@CatalansForYes) October 14, 2019

BREAKING: Spontaneous protests block dozens of streets throughout Barcelona. pic.twitter.com/wmOKtPK5tw

Протесты проходят также в других городах, таких как Жирона, Таррагона и Манреса. В Жироне, в частности, люди заблокировали железную дорогу.

Сейчас о серьезных инцидентах или беспорядках сообщений нет.

VIDEO: Tens of thousands of students singing the Catalan anthem are moving to Plaça Catalunya of Barcelona.pic.twitter.com/jSKUTsYnh3

— Josep Goded (@josepgoded) October 14, 2019