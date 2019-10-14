Приговор каталонским сепаратистам: протестующие заблокировали улицы

Новости мира:Сторонники независимости Каталонии опротестовывают приговор лидерам.

Акциями протеста и блокировками дорог встретили в Каталонии приговор испанского суда для лидеров каталонских сепаратистов, которые принимали участие в организации референдума о независимости региона в 2017 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Утром протестующие заблокировали 5 региональных дорог в регионе. Люди, которые выступают против приговоров для их лидеров, вышли на улицы и остановили движение в разных городах.

В Барселоне остановились несколько улиц, в том частые проспект Диагональ, который пересекает весь город.

Ожидается, что в течение дня люди перекроют больше улиц в главном каталонском городе

Демонстрации собираются также под правительственными зданиями, все больше людей приходят на площадь Каталонии в центре Барселоны.

BREAKING: Spontaneous protests block dozens of streets throughout Barcelona. pic.twitter.com/wmOKtPK5tw — Catalans for Yes (@CatalansForYes) October 14, 2019

Протесты проходят также в других городах, таких как Жирона, Таррагона и Манреса. В Жироне, в частности, люди заблокировали железную дорогу.

Сейчас о серьезных инцидентах или беспорядках сообщений нет.

VIDEO: Tens of thousands of students singing the Catalan anthem are moving to Plaça Catalunya of Barcelona.pic.twitter.com/jSKUTsYnh3 — Josep Goded (@josepgoded) October 14, 2019

Каталонскае организации за независимость, Комитет в защиту республики (CDR) и Демократическое цунами, призвали людей к акциям неповиновения. Ожидается, что в час дня по местному времени они объявят о новых мерах протеста.

Участие в акциях принимают и студенты, они объявили мобилизацию на Университетской площади Барселоны.

Brutal separatist aggression against an old woman for carrying a spanish flag today in Catalonia.#Catalonia2019@EU_Commission @EUparliament

pic.twitter.com/OlUn1HD02c — Jordi Cañas (@jordi_canyas) October 14, 2019

Напомним, в понедельник Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме о независимости в 2017 году.

Максимальный срок заключения, 13 лет, получил бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас - за подстрекательство к мятежу и растрату государственных средств.